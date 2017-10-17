В Волгограде силовики готовятся к проведению ЧМ-2018

Сегодня в Волгограде проводится антитеррористическое учение по обеспечению безопасности объектов проведения чемпионата мира по футболу и транспортной инфраструктуры от возможных террористических проявлений. Просьба к жителям Волгограда сохранять спокойствие и не поддаваться

Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщили в Оперативном штабе в Волгоградской области.

Оперативный штаб обратился к жителям Волгограда с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться панике и ложной информации.

По мере поступления информация об учениях будет представляться незамедлительно, отметили в Оперативном штабе.

Между тем, волгоградцы уже обратили внимание на передвижение автомобилей правоохранительных органов со спецсигналами.