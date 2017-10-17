В Волгограде силовики готовятся к проведению ЧМ-2018
Сегодня, 11:37ОбществоСветлана АлекбароваФото: Ko44.ru
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Сегодня в Волгограде проводится антитеррористическое учение по обеспечению безопасности объектов проведения чемпионата мира по футболу и транспортной инфраструктуры от возможных террористических проявлений. Просьба к жителям Волгограда сохранять спокойствие и не поддаваться
Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщили в Оперативном штабе в Волгоградской области.
Оперативный штаб обратился к жителям Волгограда с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться панике и ложной информации.
По мере поступления информация об учениях будет представляться незамедлительно, отметили в Оперативном штабе.
Между тем, волгоградцы уже обратили внимание на передвижение автомобилей правоохранительных органов со спецсигналами.
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