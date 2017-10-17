В России стала распространяться новая схема телефонного мошенничества

Телефонные мошенники все чаще стали представляться техническими специалистами и инженерами компаний сотовой связи. Они просят набрать на телефоне определенную комбинацию цифр и символов, после чего получают доступ к SIM-карте и мобильному банку.

Чаще всего злоумышленники просят граждан набрать на телефоне #90 или #09. И тогда у мошенников появляется возможность звонить за счет пользователей или снимать деньги с их счетов, пишет сегодня газета «Известия» со ссылкой на источник в Сбербанке.

Эксперты по кибербезопасности уверены, что такая схема мошенничества просуществует около года. И, к сожалению, первыми будет страдать самая доверчивая часть населения – пенсионеры.

По словам специалистов, схема основана на манипулировании поведением человека с использованием социальных и психологических инструментов. Ранее мошенники представлялись банковскими работниками или сотрудниками налоговой службы. Теперь же – провайдерами мобильной связи.