В России стала распространяться новая схема телефонного мошенничества
Чаще всего злоумышленники просят граждан набрать на телефоне #90 или #09. И тогда у мошенников появляется возможность звонить за счет пользователей или снимать деньги с их счетов, пишет сегодня газета «Известия» со ссылкой на источник в Сбербанке.
Эксперты по кибербезопасности уверены, что такая схема мошенничества просуществует около года. И, к сожалению, первыми будет страдать самая доверчивая часть населения – пенсионеры.
По словам специалистов, схема основана на манипулировании поведением человека с использованием социальных и психологических инструментов. Ранее мошенники представлялись банковскими работниками или сотрудниками налоговой службы. Теперь же – провайдерами мобильной связи.
Чтобы избежать кражи денег с телефона, специалисты советуют сразу прекращать разговор с такими «техническими работниками».
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