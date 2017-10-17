Устный экзамен по русскому для девятиклассников станет обязательным в 2019 году
Проверка работоспособности предложенной модели прошла в конце сентября – начале октября этого года в отдельных школах страны. Участие в ней приняли более 6 тысяч учеников 9-х классов из 21 субъекта РФ, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
В задания итогового собеседования по русскому языку включены: чтение текста вслух, пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором.
На выполнение работы каждому участнику отводится около 15 минут. Планируется, что итоговое собеседование выпускники девятых классов будут проходить в своих школах. Оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет».
По сообщению агентства ТАСС, во вторник на всероссийской встрече с родителями глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что устный экзамен по русскому языку на ГИА для девятиклассников станет обязательным с 2019 года.
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