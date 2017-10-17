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Устный экзамен по русскому для девятиклассников станет обязательным в 2019 году
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Устный экзамен по русскому для девятиклассников станет обязательным в 2019 году

Сегодня, 13:39ОбществоСтанислав ЛопатинФото: obrnadzor.gov.ru
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