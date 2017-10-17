Устный экзамен по русскому для девятиклассников станет обязательным в 2019 году

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) завершила апробацию модели итогового собеседования по русскому языку для девятиклассников.

Проверка работоспособности предложенной модели прошла в конце сентября – начале октября этого года в отдельных школах страны. Участие в ней приняли более 6 тысяч учеников 9-х классов из 21 субъекта РФ, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В задания итогового собеседования по русскому языку включены: чтение текста вслух, пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором.

На выполнение работы каждому участнику отводится около 15 минут. Планируется, что итоговое собеседование выпускники девятых классов будут проходить в своих школах. Оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет».