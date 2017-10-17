«Старая Сарепта» и туристско-информационный центр вышли в финал нацпремии

28 и 29 октября в Липецке состоится финал престижной национальной премии «Russian Event Awards», в который вошли два учреждения Волгоградской области - музей-заповедник «Старая Сарепта» и региональный туристско-информационный центр.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, в 2017 году участниками премии стали 639 проектов из 65 регионов страны. От Волгоградской области было подано 15 заявок, из них девять стали финалистами межрегионального конкурса, а два победителя дошли до финала Национальной премии.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» признан лучшей площадкой для проведения туристических мероприятий среди учреждений Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Эксперты отметили развитую инфраструктуру, количество проведенных мероприятий, и, естественно, число посещений. На протяжении последних лет комплекс является самым посещаемым региональным музеем - более 200 тысяч экскурсантов в год. В этом году из федерального бюджета выделено около 20 миллионов на реставрацию гостиницы музейного комплекса «Старая Сарепта».