Пенсионера из Калача наградили за помощь в раскрытии убийства девочки Софьи

Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил особую благодарность 73-летнему Вячеславу Мещерякову из Калача-на-Дону. Пенсионер предоставил правоохранительным органам важную информацию, благодаря которой удалось раскрыть громкое уголовное дело о похищении и убийстве пятилетней Софьи Четвертновой.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, на встрече присутствовали также прокурор Волгоградской области Максим Ершов, руководители областных управлений МВД и СК Александр Кравченко и Михаил Мурзаев. В их присутствии губернатор вручил Вячеславу Мещерякову сертификат на получение награды — миллиона рублей.

— Большое спасибо за вашу гражданскую позицию и оказанную помощь в расследовании очень сложного и тяжёлого для всех жителей Волгоградской области преступления. Мы знаем, что вы отказывались от средств, — подчеркнул глава региона. — Мы нисколько не сомневаемся в том, что преступник будет наказан.