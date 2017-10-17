Пенсионера из Калача наградили за помощь в раскрытии убийства девочки Софьи
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, на встрече присутствовали также прокурор Волгоградской области Максим Ершов, руководители областных управлений МВД и СК Александр Кравченко и Михаил Мурзаев. В их присутствии губернатор вручил Вячеславу Мещерякову сертификат на получение награды — миллиона рублей.
— Большое спасибо за вашу гражданскую позицию и оказанную помощь в расследовании очень сложного и тяжёлого для всех жителей Волгоградской области преступления. Мы знаем, что вы отказывались от средств, — подчеркнул глава региона. — Мы нисколько не сомневаемся в том, что преступник будет наказан.
Напомним, именно Вячеслав Мещеряков помог следствию выйти на убийцу пропавшей 15 сентября Софьи. Пенсионер сообщил, что неоднократно видел девочку с 55-летним соседом, который перестал показываться на людях сразу же после её исчезновения. В итоге самые мрачные подозрения подтвердились: подозреваемый был задержан и сознался в убийстве.
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