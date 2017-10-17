Нелегалам в Волгоградской области придется несладко

С 2018 года районы Волгоградского региона с нестабильной миграционной обстановкой усилят дополнительными нарядами полиции. В ряды сотрудников местных правоохранительных органов вольются сводные отряды и временные подразделения.

Такую информацию сообщил начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко на координационном совещании по вопросам правопорядка.

- Нелегальная трудовая миграция - проблема серьезная. Когда мы силами главка выезжаем с внезапной проверкой, то выявляем по 50, по 60, а иногда и по 70 нарушителей. Трудно себе представить, что участковый-уполномоченный, либо глава поселения не знают о том, что в таком масштабе работают нелегалы в полях, - поражается безучастию власти на местах Александр Кравченко.

В речи начальника регионального главка названия «пассивных» районов хоть и не прозвучали, но было ясно, что в зале их руководство присутствует.

- Понимаете, создается благоприятная террористическая среда, - обратился к главам муниципалитетов Александр Кравченко. - Мы живем в напряжении, и где спящие ячейки будут отсиживаться, в каком районе – одному богу известно.