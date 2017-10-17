«Минёром» волгоградских зданий оказался пьяный житель ХМАО

Телефонным террористом, оставившим ложные сообщения о подготовке терактов в Волгограде, оказался житель Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа. Звонки мужчина совершил, когда был сильно пьян.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на РИА «Новости», употребивший изрядное количество алкоголя житель ХМАО ложно «заминировал» не только несколько зданий в Волгограде, но и различные объекты в Вологодской области и Владикавказе. Похоже, что города, подвергшиеся хулиганской «атаке», он выбирал по алфавиту.

В прокуратуре ХМАО уточнили, что злоумышленник не имел отношения к волне похожих сообщений, распространившихся в сентябре по всей России. Он совершал звонки уже после того, как начались первые «лжеминирования», в которых ФСБ подозревает диверсантов из-за рубежа. Суд приговорил «телефонного террориста» к штрафу в 20 тысяч рублей — хотя экономический ущерб от его действий однозначно был на порядок больше. Неизвестно, были ли среди зданий, «атакованных» хулиганом, крупные ТРЦ.