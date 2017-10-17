«Минёром» волгоградских зданий оказался пьяный житель ХМАО
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на РИА «Новости», употребивший изрядное количество алкоголя житель ХМАО ложно «заминировал» не только несколько зданий в Волгограде, но и различные объекты в Вологодской области и Владикавказе. Похоже, что города, подвергшиеся хулиганской «атаке», он выбирал по алфавиту.
В прокуратуре ХМАО уточнили, что злоумышленник не имел отношения к волне похожих сообщений, распространившихся в сентябре по всей России. Он совершал звонки уже после того, как начались первые «лжеминирования», в которых ФСБ подозревает диверсантов из-за рубежа. Суд приговорил «телефонного террориста» к штрафу в 20 тысяч рублей — хотя экономический ущерб от его действий однозначно был на порядок больше. Неизвестно, были ли среди зданий, «атакованных» хулиганом, крупные ТРЦ.
Напомним, 19 сентября из-за ложных сообщений о подготовке терактов работа двенадцати волгоградских торговых центров оказалась парализована на семь часов. Были эвакуированы около тринадцати тысяч человек. Во всех случаях никаких подозрительных предметов правоохранительные органы не обнаружили.
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