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Художник Чепкасов на открытии своей выставки покажет «живописную кухню»
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Художник Чепкасов на открытии своей выставки покажет «живописную кухню»

Сегодня, 16:15ОбществоНаталья ЖурбинаФото: volgogradmuseum.ru
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