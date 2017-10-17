Художник Чепкасов на открытии своей выставки покажет «живописную кухню»
Сегодня, 16:15ОбществоНаталья ЖурбинаФото: volgogradmuseum.ru
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20 октября в 17:00 в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова откроется персональная юбилейная выставка волгоградского художника Бориса Чепкасова «Мастер-класс нон-стоп».
Борис Чепкасов известен как мастер пейзажа. В новую экспозицию войдут городские и волжские пейзажи, натюрморты и портреты, выполненные в манере импрессионизма.
Вернисаж пройдет в непривычном для подобных мероприятий формате: художник на глазах у посетителей будет создавать картины, давая при этом пояснения своей работе. В музее изобразительных искусств уверены, что познакомиться с процессом сознания картин и присутствовать на подобной «живописной кухне» будет особенно интересно будущим художникам - учащимся школ искусств и студентам художественных отделений вузов.
Выставка работ Бориса Чепкасова будет работать с 20 октября по 26 ноября в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им.И.И.Машкова.
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