Художник Чепкасов на открытии своей выставки покажет «живописную кухню»

20 октября в 17:00 в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова откроется персональная юбилейная выставка волгоградского художника Бориса Чепкасова «Мастер-класс нон-стоп».

Борис Чепкасов известен как мастер пейзажа. В новую экспозицию войдут городские и волжские пейзажи, натюрморты и портреты, выполненные в манере импрессионизма.

Вернисаж пройдет в непривычном для подобных мероприятий формате: художник на глазах у посетителей будет создавать картины, давая при этом пояснения своей работе. В музее изобразительных искусств уверены, что познакомиться с процессом сознания картин и присутствовать на подобной «живописной кухне» будет особенно интересно будущим художникам - учащимся школ искусств и студентам художественных отделений вузов.