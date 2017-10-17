Фестиваль молодежи научил Елену Исинбаеву ставить шахматный мат
Новому учатся и сами звезды: где-то у молодежи, где-то у коллег, если не по цеху, то по известности. Так двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева перед проведением дискуссионной площадки, научилась шахматным премудростям.
- А Сергей Карякин научил меня в два хода ставить мат. Спасибо тебе большое за мастер-класс, - похвасталась прыгунья с шестом в Instagram.
Такому учителю можно только позавидовать. Сергей Карякин – самый молодой гроссмейстер в истории (звание шахматист получил в возрасте 12 лет и 211 дней и вошел в Книгу рекордов Гиннесса, - прим. ред.). В рамках программы фестиваля молодежи он вместе с Еленой Исинбаевой вступил в дебаты со студентами.
Рассуждали о спорте будущего, перейдет ли он в Интернет-формат. К каким выводам пришли и какую позицию заняли звезды спорта остается неизвестным. Но обучать Елену Исинбаеву шахматист предпочел с помощью программы на телефоне.
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