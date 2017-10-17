Фестиваль молодежи научил Елену Исинбаеву ставить шахматный мат

Всемирный фестиваль молодежи в Сочи в самом разгаре: работают площадки с инновационными наработками, проходят лекции и встречи с известными людьми. Каждый день приносит участникам новые эмоции, впечатления и знания.

Новому учатся и сами звезды: где-то у молодежи, где-то у коллег, если не по цеху, то по известности. Так двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева перед проведением дискуссионной площадки, научилась шахматным премудростям.

- А Сергей Карякин научил меня в два хода ставить мат. Спасибо тебе большое за мастер-класс, - похвасталась прыгунья с шестом в Instagram.

Фото: instagram.com/isinbaevayelena

Такому учителю можно только позавидовать. Сергей Карякин – самый молодой гроссмейстер в истории (звание шахматист получил в возрасте 12 лет и 211 дней и вошел в Книгу рекордов Гиннесса, - прим. ред.). В рамках программы фестиваля молодежи он вместе с Еленой Исинбаевой вступил в дебаты со студентами.