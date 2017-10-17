Елена Исинбаева вдохновила молодежь на Всемирном фестивале в Сочи

Именитая волгоградка Елена Исинбаева на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который проходит в Сочи, провела дискуссионную площадку под названием «От мысли к действиям: легенды вдохновляют». Об этом двукратная олимпийская чемпионка сообщила в своем Instagram.

Компанию олимпийской чемпионке составили не менее известные спортсмены, например, шахматист и гроссмейстер Сергей Карякин и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

- Сегодня нашей дружной командой дискутировали на тему, каким будет спорт будущего. Получилась очень интересная беседа. Рассуждали на тему, как сохранить традиционный спорт, учитывая предпочтение современной молодежи, идут ли спорт и киберспорт рядом или пытаются заместить друг друга, нужно ли менять правила в отдельных спортивных дисциплинах, превращая их в зрелищный, востребованный вид спорта. И можно ли телевидению разрешать диктовать правила в спорте. Одним словом, я получила огромное удовольствие, - написала Елена Исинбаева в Instagram.

Фото: instagram.com/isinbaevayelena

Тем временем на фестивале молодежи и студентов продолжают работу площадки. Участники знакомятся с наработками и достижениями друг друга в разных сферах. Рассуждая о будущем, о дальнейшем развитии, говорят и о техническом прогрессе. Что касаемо киберспорта, то у него много поклонников, но есть и те, кто признает спорт в первоначальном варианте с личными участием.

Так накануне команда знаменитого дрессировщика, заслуженного артиста России Эдгарда Запашного и сборная Африки сыграли в футбол на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Основное время матча, прошедшего в формате 6 на 6 завершилось вничью - 1:1. По пенальти точнее была команда Запашного - 9:8. Обе команды были составлены из участников фестиваля. За сборную Африки играли молодые люди из Нигерии, Ганы и Мали.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

- Друзья мои, я желаю вам всем дружить, просто дружить между собой, не терять это общение и приезжать к нам сюда в Россию. У нас очень хорошая страна, – цитирует Эдгара пресс-служба фестиваля.