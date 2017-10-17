Андрей Бочаров: «От нашей работы зависит безопасность жителей региона»

Сегодня координационный совет по обеспечению правопорядка в Волгоградской области собрался на очередное расширенное заседание. В нем приняли участие руководство региона, главы районов и сельских поселений, а также представители силовых структур.

Это совещание - краткое подведение итогов работы за год. В прошлый раз перед ведомствами областной администрации, муниципалитетами, правоохранительными органами и общественностью был поставлен ряд задач и вопросов, которые необходимо решить в первую очередь.

Говоря о результатах, губернатор Андрей Бочаров в своем докладе отметил, что большинство пунктов из плана, намеченного в 2016-ом, реализованы, но работать есть над чем.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Мы провели без нарушений массовые мероприятия. Среди знаковых событий отмечу рабочие визиты руководства страны, иностранные делегации, напомню, что в июле этого года прошла совместная коллегия МВД России и Полиции Республики Армения, с участие министра внутренних дел Российской Федерации, в августе нашу область посетила большая представительная делегация Ирана, в сентябре город-герой принимал встречу вице-премьеров России и КНР. Хочу отметить высокий уровень организации, корректность, профессионализм всех организаторов, участников, всех кураторов мероприятий. Большое спасибо. Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области

Глава региона также выразил благодарность и тем, кто работал в ликвидации чрезвычайных происшествий. И в первую очередь это касается взрыва бытового газа в доме № 60 на Университетском проспекте, унесшего жизни 4 человек, а также августовских пожаров, когда область буквально полыхала.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

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Хочу проинформировать, что людям оказана вся необходимая помощь. Все обеспечены жилищными сертификатами и сейчас занимаются покупкой, поиском новой жилплощади. Что касается разрушенного здания на Университетском проспекте, то он снесено, на территории стартуют подготовительные работы для устройства будущего парка. Всем спасибо за оперативную и слаженную работу.Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области