Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Жители пострадавшего дома оформляют документы на единовременные выплаты
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
Dsc 0151
Жители пострадавшего дома оформляют документы на единовременные выплаты
17 мая, 15:43ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
Читайте
также
Старость не в радость: можно ли в России остаться без пенсии?
Самые «убитые» дороги Волгограда
Мамаев курган в Волгограде вновь озарил «Свет Великой Победы»