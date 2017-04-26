Жители пострадавшего дома оформляют документы на единовременные выплаты

В центре временного размещения в школе №106 специалисты продолжают прием заявлений на оказание жильцам дома №60 по пр. Университетском материальной помощи на первоочередные нужды.

По последним данным, как сообщает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» с места событий, оформлены 22 заявления на выплату пострадавшим семьям 50 тысяч рублей из областного бюджета. Более 40 человек подали документы на оформление помощи в размере 10 тысяч рублей. Цифра, естественно, будет меняться по мере поступления документов.

Специалисты комитета социальной политики сразу после того, как сформируют пакет документов, передают их в финансовые учреждения, чтобы банки как можно быстрее начали перечислять пострадавшим жильцам средства. По их словам, в зависимости от желания пострадавшие смогут получить деньги или на банковскую карту, или через отделения Почты России.