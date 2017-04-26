Жители отдаленных районов проходят обследование в мобильных комплексах
17 мая, 10:21ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: maximagem.net
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В Еланском муниципальном районе проходит профилактическая акция, приуроченная к Году сельской медицины. В ее рамках передвижной диагностический модуль вместе с врачами областных клинических больниц №1 и 3 прибыл в Мариинскую участковую больницу, чтобы провести комплексное обследование для всех желающих.
Сейчас в поселке прием людей 4 раза в неделю ведет временный врач, пока основной специалист проходит обучение, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в облкомитете здравоохранения.
А пока ему на подмогу приехали медики ведущих областных клиник: врач-эндокринолог, кардиолог, невролог, офтальмолог и терапевт. Вместе с собой специалисты привезли маммограф и УЗИ-аппарат.
В рамках акции «Здоровое будущее» её участники провели мастер-классы с медицинскими сёстрами и фельдшерами участковой больницы по лечению гипертонической болезни, атеросклероза, сахарного диабета и оказания экстренной помощи при инсультах.
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