Жильцы забирают из квартир лекарства, деньги и фотоальбомы

Почти все жильцы разрушенного дома по Университетскому проспекту уже забрали свои вещи из квартир.

Свои вещи разрешено забирать жильцам наименее пострадавших1-го и 2-го подъездов, жители других подъездов пока не разрешено заходить в свои квартиры. Это делается в целях безопасности.

Как сообщает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» с места событий, жильцам на сборы собственных вещей потребовалось не больше получаса. При этом сопровождающие пострадавших представители правоохранительных органов не торопили и не подгоняли жильцов — у них было время найти, выбрать и уложить все то, что они решили с собой забрать. Жильцы забирали документы, деньги и семейные фотоальбомы. Также не забывали о теплых вещах. Тяжелые сумки помогали нести сотрудники МЧС.

Правоохранительные органы проводят опись оставшегося имущества.

Наш корреспондент переговорила с одной из пострадавших семьей - Натальей и Алевтиной Форопоновыми. Последняя во время взрыва сидела на лавочке, и по ее признанию, взрыв был такой силы, что кирпичи превратились в труху. Испуганная женщина тут же позвонила своей дочке, та приехала с работы. Дом был уже оцеплен и в квартиру они вчера так и не попали. Зато зашли сегодня и взяли лекарства, деньги, документы и вещи.