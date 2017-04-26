Жильцы взорвавшегося дома №60 получили первые денежные выплаты

Только за сегодняшний день от пострадавших жильцов поступило 28 заявлений на единовременные выплаты. 12 человек получили средства на расчетный счёт банковской карты, 8 семей пришли за деньгами в почтовое отделение. Остальные заявители смогут забрать деньги завтра.
- Сейчас люди получают на руки 50 тысяч рублей. Единовременная выплата в 10 тысяч будет перечислена чуть позже, - пояснила корреспонденту ИА "НовостиВолгограда.ру" директор центра социального обслуживания населения Советского района Волгограда Ирина Судьина.
Алгоритм действий прост: собственник приходит в пункт временного размещения в школе №106, консультируется со специалистом и заполняет заявление. Вся процедура занимает 10-15 минут. От жильцов требуется только паспорт.
- В 10 утра я оформила пакет документов, а ближе к 3 часам дня мне позвонили и сказали прийти за деньгами. Теперь на вещи первой необходимости хоть есть, - рассказывает жительница пострадавшего дома Мария Коваленок.
На Почте России жильцы пострадавшего дома получают денежные средства вне очереди. Для выплат матпомощи выделено отдельное окно.
Напомним, единовременная помощь выделяется пострадавшим жильцам дома из расчета 50 тысяч рублей на семью и по десять тысяч рублей на каждого пострадавшего.