Жильцы взорвавшегося дома №60 получили первые денежные выплаты

Владельцы квартир в разрушенном доме приступили к оформлению документов на материальную помощь. Процедура максимально упрощена, поэтому те, кто обратился к специалистам сегодня утром, в обед уже получили деньги.

Только за сегодняшний день от пострадавших жильцов поступило 28 заявлений на единовременные выплаты. 12 человек получили средства на расчетный счёт банковской карты, 8 семей пришли за деньгами в почтовое отделение. Остальные заявители смогут забрать деньги завтра.

- Сейчас люди получают на руки 50 тысяч рублей. Единовременная выплата в 10 тысяч будет перечислена чуть позже, - пояснила корреспонденту ИА "НовостиВолгограда.ру" директор центра социального обслуживания населения Советского района Волгограда Ирина Судьина.

Алгоритм действий прост: собственник приходит в пункт временного размещения в школе №106, консультируется со специалистом и заполняет заявление. Вся процедура занимает 10-15 минут. От жильцов требуется только паспорт.

- В 10 утра я оформила пакет документов, а ближе к 3 часам дня мне позвонили и сказали прийти за деньгами. Теперь на вещи первой необходимости хоть есть, - рассказывает жительница пострадавшего дома Мария Коваленок.

На Почте России жильцы пострадавшего дома получают денежные средства вне очереди. Для выплат матпомощи выделено отдельное окно.