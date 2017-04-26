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Юные школьники Камышина показали отличное знание ПДД
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
Kamyshin koleso 800x600
Юные школьники Камышина показали отличное знание ПДД
17 мая, 07:29ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: 34.мвд.рф
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