Юные школьники Камышина показали отличное знание ПДД
17 мая, 07:29ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: 34.мвд.рф
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Конкурс «Безопасное колесо» прошел в средней школе № 18 при поддержке камышинских автоинспекторов.
Ученики 3-х и 5-х классов проходили испытания на станциях «Интеллектуальная игра по ПДД», «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Велоэстафета», а также приняли участие в творческом конкурсе агитбригад.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в МВД России «Камышинский», все команды были отлично подготовлены, показали хорошее знание теории, волю к победе, а также артистизм и творческий подход в решении задач различной степени сложности.
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