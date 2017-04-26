Юные школьники Камышина показали отличное знание ПДД

Конкурс «Безопасное колесо» прошел в средней школе № 18 при поддержке камышинских автоинспекторов.

Ученики 3-х и 5-х классов проходили испытания на станциях «Интеллектуальная игра по ПДД», «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Велоэстафета», а также приняли участие в творческом конкурсе агитбригад.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в МВД России «Камышинский», все команды были отлично подготовлены, показали хорошее знание теории, волю к победе, а также артистизм и творческий подход в решении задач различной степени сложности.