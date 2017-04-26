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Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
Фото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь
17 мая, 13:30ОбществоАвтор: Наталья Журбина
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