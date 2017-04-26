Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь

В двух больницах Волгограда остаются десять человек, пострадавших при обрушении дома по проспекту Университетскому.

Восемь из них находятся в областной клинической больнице скорой медицинской помощи №7, двое — в клинической больнице скорой помощи №25. Трое - в тяжелом состоянии. Пациентам в полном объеме оказывается врачебная помощь и проблем с лекарствами нет.

Сегодня губернатор Андрей Бочаров по итогам оперативного заседания отметил, что в отношении тяжелых пациентов проводятся консультации на уровне Министерства здравоохранения о целесообразности перемещения людей в федеральные клиники. По словам губернатора, санитарная авиация при необходимости готова транспортировать всех пострадавших.

Напомним, вчера вечером состоялось видеоселекторное совещание, в ходе которого были заслушаны доклады главного врача больницы № 7 Натальи Паниной и главного врача больницы № 25 Натальи Ляховой. По данным региональной пресс-службы, в первое учреждение из доставленных пострадавших двое были сразу прооперированы.