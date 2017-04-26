Волгоградская епархия помогает пострадавшим при взрыве дома
17 мая, 12:30ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: artfile.me
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На месте обрушения дома №60 на проспекте Университетском назначено дежурство священников благочиния Советского района.
По информации пресс-службы Волгоградской епархии, со стороны епархии ведётся духовная и психологическая поддержка пострадавших и раненых во время взрыва газа в жилом доме. Этим вопросом занимается руководитель отдела церковной благотворительности и социального служения Волгоградской епархии священник Евгений Катаев.
На месте трагедии, унесшей жизни четверых человек, назначено дежурство священников благочиния Советского района. Также священники оказывают духовную поддержку в пункте временного пребывания пострадавших, развернутом в школе №106.
От отдела церковной благотворительности и социального служения отправлена гуманитарная помощь в виде средств личной гигиены и продуктов питания, сообщили в епархии.
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