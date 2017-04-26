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Волгоградская епархия помогает пострадавшим при взрыве дома
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
Goroda pravoslavnye cerkvi monastyri 776676
Волгоградская епархия помогает пострадавшим при взрыве дома
17 мая, 12:30ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: artfile.me
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