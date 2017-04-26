Волгоградская епархия помогает пострадавшим при взрыве дома

На месте обрушения дома №60 на проспекте Университетском назначено дежурство священников благочиния Советского района.

По информации пресс-службы Волгоградской епархии, со стороны епархии ведётся духовная и психологическая поддержка пострадавших и раненых во время взрыва газа в жилом доме. Этим вопросом занимается руководитель отдела церковной благотворительности и социального служения Волгоградской епархии священник Евгений Катаев.

На месте трагедии, унесшей жизни четверых человек, назначено дежурство священников благочиния Советского района. Также священники оказывают духовную поддержку в пункте временного пребывания пострадавших, развернутом в школе №106.