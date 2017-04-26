Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Волгоград присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде!»
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
%d0%bd%d0%b0+%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%83+%d0%bd%d0%b0+%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b5+deputatbal ru
Волгоград присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде!»
17 мая, 07:15ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: deputatbal.ru
Читайте
также
Старость не в радость: можно ли в России остаться без пенсии?
Самые «убитые» дороги Волгограда
Мамаев курган в Волгограде вновь озарил «Свет Великой Победы»