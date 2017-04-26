Волгоград присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде!»
17 мая, 07:15ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: deputatbal.ru
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Организаторы акции призывают волгоградцев 19 мая пересесть на самый экологичный вид транспорта.
В Волгограде акция «На работу на велосипеде!» пройдет впервые, хотя во многих городах мира она популярна уже много лет и, как правило, проходит дважды в год. На сегодняшний день 80 городов России уже подтвержили свое участие в предстоящей акции.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете молодежной политики и туризма Волгоградской области, главная цель акции - показать, что велосипед может быть эффективной и разумной альтернативой автотранспорту.
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