В Волгограде для многодетных семей организуют пасхальный бал

В большом холле бывшего кинотеатра «Победа» 250 человек исполнят классические бальные танцы под аккомпанемент живой музыки. В программе – мазурка, танго, полонез, менуэт, венский вальс, полька-бабочка.
Как сообщили в пресс-службе Волгоградской епархии, участниками мероприятия станут 40 многодетных семей. Украшением праздника обещают стать бальные номера старших дочерей семьи Мелешковых, в которой воспитывается 17 детей.
Кроме танцев, гостей вечера ожидают конкурсы, танцевальные игры-шутки, музыкальные и вокальные номера, мастер-класс для детей по изготовлению пасхальных весенних сувениров.
Подарки для участников бала подготовили партнеры и спонсоры мероприятия, а также Центральное благочиние Волгоградской и Камышинской епархии.
Пасхальный семейный бал начнется в 17.30.