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В Волгограде для многодетных семей организуют пасхальный бал
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В Волгограде для многодетных семей организуют пасхальный бал
17 мая, 10:47ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба Волгоградской епархии/ volgeparhia.ru
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