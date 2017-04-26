В Волгограде для многодетных семей организуют пасхальный бал

В четверг, 18 мая в Детско-юношеском центре Волгограда состоится Пасхальный бал для многодетных семей. Его проведут общественные организации «Многодетный Волгоград» и «Православный семейный центр «Лествица» при поддержке городского комитета молодежной политики и туризма.

В большом холле бывшего кинотеатра «Победа» 250 человек исполнят классические бальные танцы под аккомпанемент живой музыки. В программе – мазурка, танго, полонез, менуэт, венский вальс, полька-бабочка.

Как сообщили в пресс-службе Волгоградской епархии, участниками мероприятия станут 40 многодетных семей. Украшением праздника обещают стать бальные номера старших дочерей семьи Мелешковых, в которой воспитывается 17 детей.

Кроме танцев, гостей вечера ожидают конкурсы, танцевальные игры-шутки, музыкальные и вокальные номера, мастер-класс для детей по изготовлению пасхальных весенних сувениров.

Подарки для участников бала подготовили партнеры и спонсоры мероприятия, а также Центральное благочиние Волгоградской и Камышинской епархии.