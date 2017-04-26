В Урюпинском районе создается «Сад друидов»
17 мая, 10:53ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: ru-sled.ru
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Выпускники школы Бубновского сельского поселения, по традиции, высадили молодые деревья в местном саду.
В этом году одиннадцатиклассники предложили креативную идею обустроить сад в соответствии с гороскопом друидов. Как сообщили в администрации Урюпинского района, ребята выразили желание осуществлять следующие посадки по кругу и в соответствии с временами года высадили ясень, клен, рябину, жасмин, липу. Посадочный материал выдан активным школьникам сельской администрацией в качестве подарка за активное участие в жизни села.
В дальнейшем администрация Бубновского поселения планирует обустроить «Сад друидов»: выложить плитку, установить скамейки и таблички с названиями и описанием деревьев и их энергетики.
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