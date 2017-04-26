В Урюпинском районе создается «Сад друидов»

Выпускники школы Бубновского сельского поселения, по традиции, высадили молодые деревья в местном саду.

В этом году одиннадцатиклассники предложили креативную идею обустроить сад в соответствии с гороскопом друидов. Как сообщили в администрации Урюпинского района, ребята выразили желание осуществлять следующие посадки по кругу и в соответствии с временами года высадили ясень, клен, рябину, жасмин, липу. Посадочный материал выдан активным школьникам сельской администрацией в качестве подарка за активное участие в жизни села.