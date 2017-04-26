В «Российском детском фонде» открыт благотворительный счет для пострадавших

Все больше жителей Волгограда, области и других регионов страны обращаются с предложениями помочь людям, пострадавшим во время взрыва жилого дома в Советском районе.

По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, сегодня на оперативном совещании у губернатора была определена организация, ответственная за сбор денежных средств - это Волгоградское региональное отделение Общероссийского Общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

- Мы рады, что у нас есть возможность помочь пострадавшим гражданам, которые остались без крова и имущества, - заметила председатель регионального отделения «Российского детского фонда» Раиса Скрынникова. – Каждый, у кого возникнет стремление оказать помощь, может перевести средства на расчетный счет.

Любой желающий может направить средства для оказания помощи людям, оставшимся без крова и имущества, на счет благотворительного фонда.

Реквизиты:

Волгоградское региональное отделение Общероссийского Общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»

Сокращенное наименование: ВРОООБФ «РДФ».

Юридический адрес: 400005, г. Волгоград, ул. Советская, 43.

Банковские реквизиты:

ОГРН 1023400008785

ИНН 3444048955

КПП 344401001

ОКПО 04884585 ОКВЭД – 85.32

р/с 40703810300000000065 в ПАО КБ «РУСЮГБАНК» г. Волгоград

к/с 30101810700000000791

БИК 041806791

ОКАТО 18401395000 ОКГУ 61300 ОКТМО 0187100 ОКФС 50 ОКОПФ 88

Назначение платежа: благотворительный взнос на помощь пострадавшим в результате разрушения дома по адресу: пр. Университетский, 60

Тел/факс (8442) 23-90-42, 23-66-07, 23-20-55.