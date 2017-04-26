В «Российском детском фонде» открыт благотворительный счет для пострадавших

По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, сегодня на оперативном совещании у губернатора была определена организация, ответственная за сбор денежных средств - это Волгоградское региональное отделение Общероссийского Общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».
- Мы рады, что у нас есть возможность помочь пострадавшим гражданам, которые остались без крова и имущества, - заметила председатель регионального отделения «Российского детского фонда» Раиса Скрынникова. – Каждый, у кого возникнет стремление оказать помощь, может перевести средства на расчетный счет.
Любой желающий может направить средства для оказания помощи людям, оставшимся без крова и имущества, на счет благотворительного фонда.
Реквизиты:
Волгоградское региональное отделение Общероссийского Общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»
Сокращенное наименование: ВРОООБФ «РДФ».
Юридический адрес: 400005, г. Волгоград, ул. Советская, 43.
Банковские реквизиты:
ОГРН 1023400008785
ИНН 3444048955
КПП 344401001
ОКПО 04884585 ОКВЭД – 85.32
р/с 40703810300000000065 в ПАО КБ «РУСЮГБАНК» г. Волгоград
к/с 30101810700000000791
БИК 041806791
ОКАТО 18401395000 ОКГУ 61300 ОКТМО 0187100 ОКФС 50 ОКОПФ 88
Назначение платежа: благотворительный взнос на помощь пострадавшим в результате разрушения дома по адресу: пр. Университетский, 60
Тел/факс (8442) 23-90-42, 23-66-07, 23-20-55.
К слову, оказать помощь необходимыми вещами можно в пунктах приема помощи. В настоящее время центр действует в центре временного размещения в школе № 106 Советского района.