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В «Российском детском фонде» открыт благотворительный счет для пострадавших
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В «Российском детском фонде» открыт благотворительный счет для пострадавших
17 мая, 22:14ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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