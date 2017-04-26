В регионе развивается молодежное донорское движение

В Среднеахтубинском районе прошла выездная донорская акция, в ходе которой забор крови осуществлялся в специальном мобильном комплексе областного центра крови.

Модуль курсирует по районам Волгоградской области, что позволяет охватить донорством максимальное количество желающих, в том числе и молодежь.

По информации облкоммолодежи, сегодня в числе лидеров по развитию молодежного донорского движения - Волгоград, Волжский, Камышин, Михайловка и Урюпинск, а в рядах доноров - около двух тысяч молодых людей.