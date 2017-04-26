В регионе развивается молодежное донорское движение
17 мая, 07:58ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: volgograd.ru
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В Среднеахтубинском районе прошла выездная донорская акция, в ходе которой забор крови осуществлялся в специальном мобильном комплексе областного центра крови.
Модуль курсирует по районам Волгоградской области, что позволяет охватить донорством максимальное количество желающих, в том числе и молодежь.
По информации облкоммолодежи, сегодня в числе лидеров по развитию молодежного донорского движения - Волгоград, Волжский, Камышин, Михайловка и Урюпинск, а в рядах доноров - около двух тысяч молодых людей.
Выездная донорская акция в Среднеахтубинском районе - уже третья по счету. До этого ее участникми стали молодые волжане и студенты Волгоградского аграрного университета.
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