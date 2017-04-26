В ночь на пятницу старую часть Волжского обработают от насекомых-вредителей

В городе-спутнике Волгограда на этой неделе начнется масштабная обработка зеленых насаждений от насекомых-вредителей.

В первую очередь, эта работа направлена против ильмового (вязового) листоеда, который не только губит деревья, но и досаждает горожанам, проникая в их квартиры.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волжского, в ночь с 18 на 19 мая специалисты муниципального комбината благоустройства проведут обработку деревьев на проспекте Ленина от знака «Волжский» до площади Свердлова.

В указанное время жителям близлежащих домов не рекомендуется открывать окна и выходить на балконы.