Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
В ночь на пятницу старую часть Волжского обработают от насекомых-вредителей
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
%d0%be%d0%bf%d1%80%d1%8b%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5
В ночь на пятницу старую часть Волжского обработают от насекомых-вредителей
17 мая, 08:31ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: чистый-сад.рф
Читайте
также
Старость не в радость: можно ли в России остаться без пенсии?
Самые «убитые» дороги Волгограда
Мамаев курган в Волгограде вновь озарил «Свет Великой Победы»