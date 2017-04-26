Семья погибшего при взрыве работника газовой службы получит миллион рублей

Во время взрыва газа в доме №60 по проспекту Университетскому пострадали шестеро работников Волгоградгоргаза, еще один погиб.

Супруга и несовершеннолетний сын погибшего имеют право на получение единовременной страховой выплаты в размере 1 млн. рублей, сообщили сегодня в региональном отделении Фонда социального страхования. Сотрудник Фонда входит в комиссию по расследованию ЧП, которое квалифицируется как группой несчтасный случай на производстве. Напомним, газовики приехали по вызову жильцов дома, жаловавшихся на запах газа. Как оказалось, газопровод был поврежден в ходе земляных работ при попытке несанкционированный врезки в водопроводные сети.