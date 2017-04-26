Сегодня в Волгограде начал свою работу фестиваль психического здоровья

Организаторы фестиваля подготовили очень насыщенную программу, которая охватит лечебно-реабилитационное, просветительское и научно-практическое направление. На протяжении двух недель участников фестиваля ждут выставки и показ специализированных кинофильмов, бесплатные консультации специалистами и научно-популярные лекции, творческие мастер-классы и концертные программы, реабилитационные семинары и инклюзивные встречи со всеми группами детей.
Откроется фестиваль научно-практической конференцией для специалистов, работающих в сфере охраны психического здоровья на тему: «Психологическая помощь от рождения до старости».
Как сообщили корреспонденту ИА "НовостиВолгограда.ру" организаторы проекта, своим мероприятием они планируют привлечь внимание общества и медицинской службы к проблеме психических расстройств в современном обществе и дать объективную информацию по каждому известному психическому расстройству.