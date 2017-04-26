Сегодня начнутся выплаты жильцам дома, пострадавшего при взрыве газа
17 мая, 10:07ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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В центре временного размещения в школе №106 специалисты уже начали оформление документов, необходимых для получения выплат.
Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», из региональной казны каждой семье будет выделено 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. Еще по 10 тысяч рублей выплатит мэрия. Также единовременная помощь будет оказана на организацию похорон погибших.
Напомним, что в результате взрыва газа и обрушения дома погибли 4 человека. Тело последней, четвертой жертвы- 26-летней девушки спасатели извлекли из-под завалов ночью.
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В больницах города остаются 10 человек, 3 из них в тяжелом состоянии.
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