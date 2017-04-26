Православный центр предлагает пострадавшим кров над головой
17 мая, 17:32ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: volgaprav.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Власти представили временное жилье жителям разрушенного при взрыве газа дома.
Это гостиница по близости от дома №60, а также центр временного пребывания в школе №106. Некоторые жильцы решили жить у родственников.
Но бывают разные жизненные ситуации, и волгоградская городская общественная организация «Православный семейный центр «Лествица» на своей странице в соцсети разместила открытое сообщение, обращенное пострадавшим. «Если кому-то из пострадавших потребуется временное прибежище, направляйте в семейный центр «Лествица», Двинская 18. Встретим».
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей