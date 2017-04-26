Полицейские обеспечивают охрану имущества жильцов разрушенного дома
17 мая, 09:49ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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Две сотни сотрудников полиции принимают участие в обеспечении общественного порядка на месте обрушения жилого дома.
По информации пресс-службы Главного Управления МВД России по Волгоградской области, полицейские обеспечивают сохранность имущества, оставленного жильцами в квартирах, регулирует пропуск транспорта и дорожного движения.
На магистралях, прилегающих к месту проведения специальных работ, дежурят экипажи ГИБДД.
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Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru
Сюжеты: Взрыв газа
Учитывая, что движение гражданского транспорта по проспекту Университетскому, 60 ограничено, полицейские просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. И рекомендуют заранее планировать свой маршрут.
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