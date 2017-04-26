Полицейские обеспечивают охрану имущества жильцов разрушенного дома

Две сотни сотрудников полиции принимают участие в обеспечении общественного порядка на месте обрушения жилого дома.

По информации пресс-службы Главного Управления МВД России по Волгоградской области, полицейские обеспечивают сохранность имущества, оставленного жильцами в квартирах, регулирует пропуск транспорта и дорожного движения.

На магистралях, прилегающих к месту проведения специальных работ, дежурят экипажи ГИБДД.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru