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Полицейские обеспечивают охрану имущества жильцов разрушенного дома
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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Полицейские обеспечивают охрану имущества жильцов разрушенного дома
17 мая, 09:49ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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