Минтруд предложил упростить оформление льготного проезда в электричках
17 мая, 14:57ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: Станислав Лопатин/ novostivolgograda.ru
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Министерство труда и социальной защиты подготовил проект приказа, по которому для граждан, имеющих право на льготные поездки в пригородных поездах, должна упроститься процедура оформления проездного.
В министерстве предлагают отменить требование об обязательном предъявлении справки из Бюро медико-социальной экспертизы.
Проект приказа Минтруда уже появился на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Предлагаемое изменение «упростит процедуру оформления и выдачи проездных билетов, и, таким образом, позволит улучшить механизм предоставления социальной услуги в виде бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте льготным категориям граждан», – говорится в пояснительной записке к документу.
В министерстве считают, что для оформления льготного проездного на пригородные поезда достаточно будет предъявить документ, подтверждающей право гражданина на льготу, и удостоверение личности.
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