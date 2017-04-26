Минтруд предложил упростить оформление льготного проезда в электричках

Министерство труда и социальной защиты подготовил проект приказа, по которому для граждан, имеющих право на льготные поездки в пригородных поездах, должна упроститься процедура оформления проездного.

В министерстве предлагают отменить требование об обязательном предъявлении справки из Бюро медико-социальной экспертизы.

Проект приказа Минтруда уже появился на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Предлагаемое изменение «упростит процедуру оформления и выдачи проездных билетов, и, таким образом, позволит улучшить механизм предоставления социальной услуги в виде бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте льготным категориям граждан», – говорится в пояснительной записке к документу.