Газовиками создана временная схема газоснабжения жилых домов
17 мая, 08:51ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: volgadmin.ru
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Ночью велись работы по организации временной схемы газоснабжения жилых домов Советского района.
Как сообщила пресс-служба администрации Волгограда корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», данная схема должна пройти в обход основной линии, которая была была перекрыта после взрыва в многоквартирном доме на проспекте Университетском.
Ночью восстанавливалось газоснабжение пяти многоквартирных домов и нескольких частных домовладений в Советском районе.
Газовики планируют сегодня утром обойти каждый дом и квартиру, чтобы проверить состояние газовых приборов. Если все будет в норме и исправности, газ будет подан в дома.
Сюжеты: Взрыв газа
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