Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Газовиками создана временная схема газоснабжения жилых домов
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4+%d0%b3%d0%b0%d0%b7
Газовиками создана временная схема газоснабжения жилых домов
17 мая, 08:51ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: volgadmin.ru
Читайте
также
Старость не в радость: можно ли в России остаться без пенсии?
Самые «убитые» дороги Волгограда
Мамаев курган в Волгограде вновь озарил «Свет Великой Победы»