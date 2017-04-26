Газовиками создана временная схема газоснабжения жилых домов

Ночью велись работы по организации временной схемы газоснабжения жилых домов Советского района.

Как сообщила пресс-служба администрации Волгограда корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», данная схема должна пройти в обход основной линии, которая была была перекрыта после взрыва в многоквартирном доме на проспекте Университетском.

Газовики планируют сегодня утром обойти каждый дом и квартиру, чтобы проверить состояние газовых приборов. Если все будет в норме и исправности, газ будет подан в дома.