Акция «Бессмертный полк» ВКонтакте собрала 200 тысяч публикаций
17 мая, 08:13ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: vk.com
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В дни празднования Дня Победы празднования пользователи ВКонтакте приняли активное участие в акции #БессмертныйПолкОнлайн.
В социальной сети люди делились фотографиями и видеозаписями народного движения, организованного во время Второй мировой в десятках городах России и мира, вспоминали истории родственников и близких – участников Великой Отечественной войны.
9 мая все, кто рассказывал о подвигах своих родных на обложке, в ответ получали персональную открытку.
Всего в рамках акции «Бессмертный полк» пользователи ВКонтакте опубликовали свыше 200 000 записей.
Кроме того, в праздничные дни многие через соцсеть поздравляли друг друга и по традиции дарили виртуальные сувениры. В этом году было отправлено 100 миллионов тематических подарков: россияне дарили друзьям Георгиевскую ленту и значок с символикой 9 мая, а жители Украины — маки.
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