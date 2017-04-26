Акция «Бессмертный полк» ВКонтакте собрала 200 тысяч публикаций

В дни празднования Дня Победы празднования пользователи ВКонтакте приняли активное участие в акции #БессмертныйПолкОнлайн.

В социальной сети люди делились фотографиями и видеозаписями народного движения, организованного во время Второй мировой в десятках городах России и мира, вспоминали истории родственников и близких – участников Великой Отечественной войны.

9 мая все, кто рассказывал о подвигах своих родных на обложке, в ответ получали персональную открытку.

Всего в рамках акции «Бессмертный полк» пользователи ВКонтакте опубликовали свыше 200 000 записей.