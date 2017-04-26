35 медучреждений региона прошли независимую оценку качества оказания услуг

В Волгоградской области в 2017 году запланировано проверить 67 медицинских организаций региона.

С начала года оценку качества оказания медицинских услуг прошли уже 35 больниц и поликлиник. Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, оценка проходит с помощью анкетирования пациентов в медучреждениях. Его проводят члены совета общественных организаций по защите прав пациентов.

По итогам работы будет составлен рейтинг региональных медучреждений и выработаны рекомендации по повышению качества обслуживания.