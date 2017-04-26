35 медучреждений региона прошли независимую оценку качества оказания услуг
17 мая, 10:40ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: rating-news.ru
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В Волгоградской области в 2017 году запланировано проверить 67 медицинских организаций региона.
С начала года оценку качества оказания медицинских услуг прошли уже 35 больниц и поликлиник. Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, оценка проходит с помощью анкетирования пациентов в медучреждениях. Его проводят члены совета общественных организаций по защите прав пациентов.
По итогам работы будет составлен рейтинг региональных медучреждений и выработаны рекомендации по повышению качества обслуживания.
Итоговые результаты анкетирования будут размещены на сайте облздрава в разделе «Независимая оценка».
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