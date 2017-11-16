Волгоградского координатора штаба Навального отпустили из-под ареста

Алексей Волков, координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Волгограде, отпущен из-под ареста. Соответствующее решение принял областной суд.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», Алексей Волков был арестован на пятнадцать суток за нарушение, допущенное при проведении митинга в Волгограде 10 ноября. Протестная акция шла на полчаса дольше заявленного времени и завершилась лишь после того, как координатора местного штаба Навального задержала полиция для получения разъяснений.

Адвокаты Алексея Волкова заявили, что их подзащитный не может отбыть в СИЗО все пятнадцать суток ареста из-за слабого здоровья и многочисленных болезней. Поскольку юристы оперативно представили суду все необходимые медицинские справки, в итоге было принято решение сократить оппозиционеру срок административного наказания. Алексей Волков провёл в изоляторе два дня, после чего был отпущен.