Волгоградского координатора штаба Навального отпустили из-под ареста
Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», Алексей Волков был арестован на пятнадцать суток за нарушение, допущенное при проведении митинга в Волгограде 10 ноября. Протестная акция шла на полчаса дольше заявленного времени и завершилась лишь после того, как координатора местного штаба Навального задержала полиция для получения разъяснений.
Адвокаты Алексея Волкова заявили, что их подзащитный не может отбыть в СИЗО все пятнадцать суток ареста из-за слабого здоровья и многочисленных болезней. Поскольку юристы оперативно представили суду все необходимые медицинские справки, в итоге было принято решение сократить оппозиционеру срок административного наказания. Алексей Волков провёл в изоляторе два дня, после чего был отпущен.
Напомним, Алексей Волков является фигурантом уголовного дела, которое недавно вернулось на доследование в областную прокуратуру. Координатору штаба Навального грозит обвинение в осквернении памятников из-за размещения в соцсети неудачного фотоколлажа, на котором изображался монумент «Родина-мать зовёт!», испачканный зелёнкой. Сам оппозиционер на стадии предварительного следствия свою вину отрицал.
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