В регионе благоустроили еще шесть родников
Сегодня, 15:00ОбществоНаталья ЖурбинаФото: tonnasamogona.ru
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В природном парке «Цимлянские пески» почти 120 активистов приняли участие в акции «Живи, родник, живи!», приуроченной к Всемирному дню водных ресурсов.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, активисты в течение двух месяцев освобождали от мусора, сухостоя и поросли заброшенные и заиленные родники. Среди добровольцев были сотрудники природного парка «Цимлянские пески», школьники и преподаватели Лысовской, Нижнечирской, Тормосиновской школ и Нижнечирского Дома пионеров и школьников.
По итогам акции все коллективы были награждены электронными дипломами природного парка «Цимлянские пески» и подарками. Кроме того, каждый волонтёр был отмечен электронным сертификатом участника акции.
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