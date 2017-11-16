В регионе благоустроили еще шесть родников

В природном парке «Цимлянские пески» почти 120 активистов приняли участие в акции «Живи, родник, живи!», приуроченной к Всемирному дню водных ресурсов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, активисты в течение двух месяцев освобождали от мусора, сухостоя и поросли заброшенные и заиленные родники. Среди добровольцев были сотрудники природного парка «Цимлянские пески», школьники и преподаватели Лысовской, Нижнечирской, Тормосиновской школ и Нижнечирского Дома пионеров и школьников.