В Президентский полк отправились служить 15 волгоградских призывников

Все ребята соответствуют жестким требованиям, которые предъявляются для службы в элитном подразделении: хорошая физическая подготовка, психическая устойчивость, отменное здоровье и успешные результаты по итогам школьной аттестации.

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