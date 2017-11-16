В Президентский полк отправились служить 15 волгоградских призывников
Сегодня, 13:34ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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Военный комиссариат Волгоградской области отобрал из нынешних осенних призывников 15 человек, которым выпала честь служить в Президентском полку.
Все ребята соответствуют жестким требованиям, которые предъявляются для службы в элитном подразделении: хорошая физическая подготовка, психическая устойчивость, отменное здоровье и успешные результаты по итогам школьной аттестации.
Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), торжественное мероприятие по отправке новобранцев прошло в музее-панораме «Сталинградская битва».
Ребят с направлением на службу в Кремль поздравили представители администрации областного центра, атаман Волгоградского округа Донских казаков и руководитель комитета солдатских матерей.
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