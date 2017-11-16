В Международный день отказа от курения облдума рассмотрит антитабачный закон

16 ноября - Международный день отказа от курения. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 10 секунд на планете умирает один заядлый курильщик. Смертность от рака легких у курящих людей в 20 раз выше, чем у некурящих, кроме того, курильщики в 13 раз чаще страдают стенокардией и в 10 раз - язвой желудка.

Пугающая статистика вынуждает принимать законы, ограничивающие курение - на сегодняшний день они действуют в 140 странах мира, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В России первый федеральный закон «Об ограничении курения табака» был принят в июле 2001 года, с тех пор в него не раз вносились изменения и дополнения. В частности, постоянно сокращается список мест, где любители подымить могут делать это безнаказанно.

Волгоградские законодатели также полны решимости оградить некурящих земляков от пагубного воздействия табачного дыма. Сегодня на заседании областной думы во втором чтении будет рассмотрен законопроект «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Волгоградской области».

Как ранее сообщало наше информагентство, парламентарии предлагают включить в перечень зон, свободных от курения, места проведения культурно-массовых, спортивных и общественно-политических мероприятий на открытом воздухе, нежилые помещения многоквартирных домов, из которых по воздуховоду дым поднимается в квартиры собственников и доставляет им неудобства.