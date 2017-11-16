В Чернышковскую ЦРБ нагрянула поверка облздрава

В центральной больнице Чернышковского района работает комиссия облздрава. Представители проверяют деятельность медучреждения, подозреваемого в недофинансировании здравоохранения.

Предположение связано с письмом депутатов Чернышковского района, которое на днях пришло в адрес председателя Волгоградской областной Думы Николая Семисотова. Текст обращения был озвучен сегодня на очередном заседании парламентариев, его зачитал депутат Анатолий Якунин, представляющий интересы жителей Чернышковского, Клецкого, Калачевского и Суровикинского районов.

- От имени жителей обращаемся по поводу неудовлетворительного состояния медицинского обслуживания населения – закрываются фельдшерско-акушерские пункты, не хватает медперсонала, карет скорой медицинской помощи. Находясь на лечении по программе ОМС, горожане сталкиваются с ситуациями, когда медработники заставляют за свой счет покупать лекарства, физрастоворы, шприцы, капельницы и другие расходные материалы, даже бинты и вату. Просим разобраться в этом вопросе, - процитировал обращение Анатолий Якунин.