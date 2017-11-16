В 16 известных российских брендах молочных сосисок обнаружили антибиотики

Роскачество провело исследование 30 самых популярных в России брендов молочных сосисок и выявило в отдельных образцах не только сою и крахмал, но даже антибиотики.

Лабораторные испытания проходили по 70 параметрам. Как оказалось, качественные характеристики большинства сосисок оставляют желать лучшего, сообщают «Новые Известия».

В Роскачестве отметили, что сосиски «Молочные» должны готовиться из измельченного мяса свинины или говядины. Фарш формуется, варится, а затем его перемешивают с сухим обезжиренным или цельным молоком – отсюда и название.

«Исследование выявило массовое несоответствие действующему ГОСТу, по которому производители обязаны выпускать сосиски сорта «молочные». В 15 из 30 исследованных торговых марок выявлены не рекомендуемые для данного сорта ингредиенты – например, мясо птицы, каррагинан, соя и т.д.», – рассказала изданию заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова.

В ходе исследования сосиски подверглись анализу на гистологию, позволяющему выявить в составе мясо птицы, которого по ГОСТу в сосисках «Молочных» быть не должно. В результате курица была выявлена в шести торговых марках из 30.

Еще в шести торговых марках эксперты нашли крахмал, который используется для улучшения консистенции, «склеивания» фарша. Но об этом в маркировке не упоминалось.

В двух брендах выявлена соя. Но лишь в одном случае производитель честно предупредил о наличии в составе продукта соевого белка.

В 16 из 30 проверенных марок сосисок «Молочные» специалисты выявили наличие антибиотиков. Если в 13 найдены лишь следы (около 0,001 – 0,002 мг/кг), то три производителя («Мясницкий ряд», «Владимирский стандарт» и «Рублевский») допустили нарушения обязательных требований.