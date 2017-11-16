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Тепла нет, комары - есть: Госжилнадзор провел рейд в Тракторозаводском районе
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Тепла нет, комары - есть: Госжилнадзор провел рейд в Тракторозаводском районе

Сегодня, 11:43ОбществоНаталья ЖурбинаФото: vvags.student43.ru
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