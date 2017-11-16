Тепла нет, комары - есть: Госжилнадзор провел рейд в Тракторозаводском районе

Отопительный сезон стартовал в Волгограде ровно месяц назад, однако до сих пор горожане жалуются на отсутствие тепла в квартирах. Тревожные звонки поступают на горячую линию по отоплению в региональной инспекции Госжилнадзора.

- С начала работы горячей линии 18 октября в течение полутора недель мы принимали до 240 звонков в день. Жалобы на некачественное отопление к нам поступали из всех районов области, -рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области. - Сейчас число звонков уменьшилось, но все равно жалобы есть. В среднем мы получаем в день до 20 обращений по теплу.

Среди проблемных адресов - несколько домов в Тракторозаводском районе Волгограда, где уже на протяжении нескольких лет наблюдаются проблемы с отоплением. Здесь побывала комиссия в составе специалистов Госжилнадзора, представителей администрации района, МБУ «ЖКХ» и управляющих компаний.

В домах по ул. Борьбы, 13 и Шурухина, 13 ситуация с теплоснабжением, как выяснила комиссия, нормализовалась: в первом был проведен капитальный ремонт, в ходе которого были заменены и системы отопления, а во втором батареи стали горячее благодаря недавно проведенной реконструкции котельной, которая подает тепло.

А вот в доме № 69 по ул. Ополченской осмотр внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и подъездов выявил ряд нарушений: наличие участков труб без изоляции, отсутствие оконных заполнений, разбитые стекла. Кроме того, в подъезде летали комары, присутствовал запах канализационных стоков, а при осмотре земляного основания подвального помещения зафиксированы сырость и наличие мусора.

Адрес взят на контроль, и в случае, если в кратчайшие сроки нарушения не будут устранены, то в отношении УК будут приняты меры административного воздействия.