Сводный отряд волгоградских полицейских вернулся из командировки в Дагестан

В ближайшие дни сотрудники полиции пройдут курс реабилитации и вновь приступят к несению службы в своих подразделениях.

В течение 180 дней оперуполномоченные уголовного розыска, сотрудники патрульно-постовой службы, кинологи, эксперты-криминалисты и представители других подразделений полиции охраняли общественный порядок в Дагестане, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

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