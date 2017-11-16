Сводный отряд волгоградских полицейских вернулся из командировки в Дагестан
Сегодня, 10:48ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В четверг в Волгоград из очередной служебной командировки с Северного Кавказа вернулся сводный отряд полицейских.
В течение 180 дней оперуполномоченные уголовного розыска, сотрудники патрульно-постовой службы, кинологи, эксперты-криминалисты и представители других подразделений полиции охраняли общественный порядок в Дагестане, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
Вернувшихся из командировки сотрудников встретили временно исполняющий обязанности начальника Главка генерал-майор полиции Андрей Подолян, командиры подразделений и родственники.
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
Руководство регионального ГУ МВД выразило личному составу признательность за безупречную службу, вручив благодарности и премии.
В ближайшие дни сотрудники полиции пройдут курс реабилитации и вновь приступят к несению службы в своих подразделениях.
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