Поле мира и его всходы

В Волгоградской области может родиться новая национальная идея.

Доброе дело быстро и по-настоящему объединяет самых разных людей из самых разных уголков мира. В этом я с радостью убедилась еще раз, приняв участие в акции «Каравай мира». Ее придумал и организовал фермер Андрей Прошаков из Иловлинского района Волгоградской области. Этот замечательный человек, известный общественной активностью и независимой гражданской позицией, начал большое дело, ставшее поистине народным. Нет, даже международным – ведь его каравай испечен из зерна, присланного из 26 стран мира! Ладно, эти страны далеко, давайте лучше посмотрим, что говорят об акции волгоградцы и гости из других российских регионов.

Евгения Соколова: Спасибо, дорогой Андрей Павлович. Важнее, не кто первый. Важно, что люди душами потянулись.

Елена Каменская: Мысленно всегда была рядом. Это одно из самых крутых событий года. Гордость берет за область и за её необыкновенных людей!

Наталья Брыкина: Участвовать в таких сильных и правильных проектах невероятно приятно.

Антон Владиславович: Идея с «Караваем мира» настолько уникальна, что не должна ни по каким причинам останавливаться! Ей только расти и развиваться!

Алексей Куимов: Давно не было такого чувства братства и восторга с совсем незнакомыми людьми. Объединяла всех гениальная идея Андрея Павловича: братья землепашцы, а давайте каравай мира испечем, ждем от вас «пашенички». То, что это случилось, говорит об одном: люди земли хотят есть хлеб за столом, а не в окопах.

Айшат Султанова: Давно по-детски, от души так не радовалась. Было очень весело и хорошо, народ от души радовался.

Николай Маслов: Это потому, что люди собрались не по команде сверху, а по зову сердца!

Владимир Мельников: Это просто и гениально, от простого народа, а он всегда был прав, даже когда было ему очень тяжело. Это наша жизнь, и её никому не остановить...

Виктория Давыдова: Каравай, хлеб, круг - символ единения, соборности, с чем всех россиян и поздравляю!

Это лишь малая часть из целой лавины восторженных и благодарных откликов, вызванных акцией волгоградского фермера.

Напомню, идея испечь в День народного единства символичный каравай из зерен, присланных со всех концов России и мира, родилась у Андрея Павловича еще весной. Первый сноп для него созрел на поле Героя Социалистического труда, защитника Сталинграда Александра Архипова в хуторе Медведев Иловлинского района. Как и любая революционная, эта идея мгновенно завладела массами: всего за три месяца зерна на каравай прислали столько, что им решили засеять 10 гектаров земли в Иловлинском районе. Так в нашей области появилось «Поле мира».

День за днем в акцию вливались все новые участники: Урал, Красноярский и Краснодарский края, Карачаево-Черкесия, Чечня, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Армения, Грузия, Турция, Италия, Германия, Белоруссия, Израиль, Франция, Молдова, Воронежская и Саратовская области, другие регионы и страны. Пшеницу передали даже казаки первой волны эмиграции из Австралии!

В итоге зерно своего урожая в Волгоград прислали более 300 крестьянских хозяйств, к акции присоединились многие общественные организации и благотворительные фонды. Будущий каравай обрел и собственную эмблему, созданную известным волгоградским художником Владиславом Ковалем. Свои рисунки Андрею Прошакову передали дети с ограниченными возможностями из лицея «Олимпия». Знаменитый футболист Алан Дзагоев записал видеообращение с призывом поддержать акцию.

1 ноября на каменных жерновах, которым больше ста лет, представители США, Германии, Словакии и других стран своими руками смололи присланное зерно в стенах ВолГУ. Тесто для каравая замешивалось по старинному казачьему рецепту, а в это время Андрей Прошаков и его товарищи складывали настоящую русскую печь неподалеку от целебного источника в Иловлинском районе. 4 ноября 4-килограммовый каравай интернационального помола отправился в печь, на древесные угли. Вышел он на славу - воздушный, золотистый, пахучий. За ним отправились в печь хлеба поменьше, которыми накормили всех участников этого яркого и очень душевного праздника. А затем главный каравай на руках крестьян совершил «восхождение» на Мамаев курган, где волгоградцы и гости города почтили память солдат Сталинграда. В этот же день «мирные хлеба» были испечены в Благовещенске и Башкирии.

Но и это еще не конец истории. Надеюсь, это только первый шаг к ее большим международным перспективам. К акции этого года не успели присоединиться 20 российских регионов, а также страны Прибалтики. По горячим просьбам коллег-фермеров Андрей Прошаков решил ее продолжить: еще один интер-каравай будет испечен 2 февраля – в день 75-летия Сталинградской победы. «Хлеб Победы» передадут Президенту России и предстоятелям всех религиозных конфессий России.

«Мы рады и горды, что «каравай мира» родился на нашей, волгоградской земле, объединил столько людей и еще раз доказал, что нет границ для дружбы. Мы не заканчиваем акцию, потому что все еще получаем отклик от людей о желании внести свое зерно в общий «каравай мира». Я благодарен всем, кто словом, делом, книгой, поездкой, освещением в СМИ и соцсетях поддерживает нашу акцию. С каждым днем я все больше уверен в правильности этой затеи. Друзья, мы делаем простое и очень хорошее дело», - написал Андрей Прошаков в своем профиле в соцсети.

Вот такая оказалась «хлебная» идея, родившаяся на волгоградской земле и ставшая сначала всероссийской, а потом и международной. Она не имела никакой административной, финансовой, пропагандистской поддержки извне. Областные и муниципальные власти от нее самоустранились - хотя, как говорят осведомленные люди, сильно об этом пожалели. И вот эта простая человеческая идея о теплом хлебе, испеченном в простой русской печи простыми крестьянскими руками, в считанные недели без долгих философских размышлений и духовных метаний объединила вокруг себя тысячи людей и десятки территорий. Конечно, ее масштабы пока далеки от другой замечательной идеи, охватившей уже десятки миллионов людей на всей планете – «Бессмертного полка». Но по своей сути эти чисто народные, «низовые» инициативы очень близки: они призывают нас к миру, добру, духовности, почитанию народных традиций и исторической памяти.

Произошло это в тот знаменательный момент, когда в нашем обществе с новой силой вспыхнули дискуссии о поиске российской национальной идеи.

Действительно, люди в разных странах в разные века пытливо искали девизы, позволяющие объединить и примирить общество. Ведь народ без идеи не способен выжить, не в силах противостоять внутренним проблемам и внешним вызовам. Самое известное тому подтверждение из русской истории – времена Минина и Пожарского, когда сопротивление врагу можно было оказать, лишь сплотившись и отбросив сословные и другие противоречия.

Национальная идея в нашей многонациональной стране с ее многообразным укладом жизни может быть самой неожиданной. В 2013 году был объявлен конкурс арт-концепций «Национальная идея России». Победил в нем столичный маркетолог Виталий Сабуров с концепцией «Россия — Неваляшка. Страна Ванька-встанька». В ее основе - образ России как многоликого, противоречивого, находящегося в постоянном движении государства, но при этом, подобно детской игрушке, всегда приходящего в состояние равновесия. Концепцию автор представил в виде динамической скульптуры – деревянного столбика с двуглавым орлом, вмонтированного в шар.

Но все же самая распространенная тема - патриотизм: согласно недавнему опросу ВЦИОМ, 80% россиян ощущают себя патриотами. Граждане России вкладывают в это понятие любовь к Отечеству и гордость за него, честную работу на благо страны и стремление обеспечить ей достойное будущее.

Есть и другие варианты. Несколько лет назад в нашей стране даже прошел Всероссийский конкурс по поиску национального девиза, организованный Центром проблемного анализа. Самыми популярными стали такие формулировки: «Закон. Справедливость. Процветание», «Русские не сдаются», «Россия - это народ», «Россия с Богом, Россия в каждом из нас», «Державность, демократия, духовность».

Вообще об этом написаны десятки научных трудов, и в бурных дискуссиях сломаны тысячи философских копий. Но, думается, лучше Александра Солженицына о национальной идее не сказал никто: «Это представление о желаемом образе жизни в стране, владеющее её населением. Такое объединительное представление, понятие может оказаться и полезным, но никогда не должно быть искусственно сочинено в верхах власти или внедрено насильственно».

Пример того, о чем говорил великий русский писатель, самым счастливым образом родился прямо на глазах у нас, волгоградцев – в нашей области, стараниями нашего земляка Андрея Прошакова. Он убежден, что хлеб – «символ равенства и труда, обязательный атрибут мирной созидательной жизни для всех вне верований и вне политических убеждений». Именно поэтому на идею первыми откликнулись простые люди, работающие на земле. Они видят свою страну сильной, а народ – сплоченным общими целями и общим трудом на ее благо.

Такой искренний порыв грех не поддержать. И начинание волгоградского фермера Прошакова имеет полное моральное право стать одним из самых мощных и эффективных предложений для формирования нашей национальной идеи. Потому что исходит оно не только от самой земли, но и от чистых помыслов многих людей. Хочется верить, что в недалеком будущем эта идея будет расти, шириться и объединять все больше людей в нашей стране и в мире.