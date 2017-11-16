Коммерсантов Волгограда шантажировали благоустройством

Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области выдало предупреждение Волгоградской городской Думе. Депутатов уличили в том, что они незаконно заставляли местных предпринимателей заниматься благоустройством на муниципальной земле.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в Волгоградском УФАС, антимонопольное ведомство обнаружило противоправные пункты в документе, регламентирующем новый порядок размещения нестационарных торговых объектов. Выяснилось, что предпринимателям, которые подавали заявки на установку павильонов, навязывали дополнительные условия заключения договоров. От коммерсантов требовали, чтобы они за собственный счёт благоустраивали территорию, принадлежащую городу.

В частности, предпринимателей обязывали замостить площадки возле торговых объектов, установить малые архитектурные формы, высадить новые деревья и регулярно проводить уборку на отведённых им участках. Отказ от работ по благоустройству был чреват разрывом договора с администрацией в одностороннем порядке. Фактически бизнесменам предлагали за их же деньги облагораживать территорию, находящуюся в муниципальной собственности, хотя заниматься этим должны были городские власти. Более того, предприниматели вообще не имели никакого права вести какие бы то ни было работы на чужой земле.

— Возложение Думой на предпринимателей Волгограда дополнительных обязанностей по благоустройству и уборке фактически чужой территории, которая ни на каком праве не предоставлена предпринимателям, не предусмотрено законом и создаёт препятствование осуществлению ими деятельности. В случае, если Волгоградская городская Дума добровольно исполнит предупреждение, административной ответственности не будет, — пояснила Ольга Ячменёва, заместитель руководителя Волгоградского УФАС.

На устранение выявленных нарушений гордуме дали месяц. Депутатам придётся отредактировать документы так, чтобы их положения не ущемляли ничьих прав.