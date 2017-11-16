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К концу недели ночью в регионе температура опустится до минус 8 градусов
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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К концу недели ночью в регионе температура опустится до минус 8 градусов

Сегодня, 08:37ОбществоСтанислав ЛопатинФото: belnovosti.by
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