К концу недели ночью в регионе температура опустится до минус 8 градусов

В Волгоградской области в ближайшие дни ожидаются морозы в ночное время. С пятницы на субботу в отдельных районах температура может опуститься даже до - 8ºС.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, уже 16 ноября ночью при прояснении может похолодать до 3 градусов мороза.

В это же время местами будет идти дождь, преходящий в снег. Кроме этого, водителям нужно соблюдать осторожность на дорогах из-за тумана.