К концу недели ночью в регионе температура опустится до минус 8 градусов
Сегодня, 08:37ОбществоСтанислав ЛопатинФото: belnovosti.by
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В Волгоградской области в ближайшие дни ожидаются морозы в ночное время. С пятницы на субботу в отдельных районах температура может опуститься даже до - 8ºС.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, уже 16 ноября ночью при прояснении может похолодать до 3 градусов мороза.
В это же время местами будет идти дождь, преходящий в снег. Кроме этого, водителям нужно соблюдать осторожность на дорогах из-за тумана.
Кстати, согласно прогнозам синоптиков, изморозь и туман по ночам и утрам ожидаются в отдельных районах Волгоградской области в ближайшие три дня. Причем, ночью в субботу, 18 ноября, местами температура может опуститься до минус 8 градусов.
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