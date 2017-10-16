Жители Волгограда протестуют против сноса «Петровского рынка»

Снос «Петровского рынка» на проспекте Университетском в Волгограде приостановлен, но местные жители продолжают выражать недовольство решением властей о его закрытии. Они утверждают, что за попыткой «выжить» предпринимателей с насиженного места стоят интересы неких высокопоставленных лиц.

В редакцию ИА «НовостиВолгограда.ру» обратились жители Советского района Волгограда, выступающие против ликвидации рынка. По их словам, сейчас на «Петровском» комфортно и покупателям, и продавцам: территория выложена брусчаткой, в павильонах тепло, проведены все коммуникации. В то же время площадки, которые предлагают коммерсантам в качестве компенсационных, не благоустроены и неудобно расположены.

— Мы всю жизнь делаем покупки на этом рынке, знаем этих продавцов, знаем, что здесь низкие цены и можно купить всё, что нам нужно. Мы не хотим вместо этого ездить на Горный или в посёлок Максима Горького, — говорят волгоградцы.

По словам волгоградцев, оставивших свои подписи под обращением за сохранение рынка, новая площадка в ста метрах от прежней, куда планируется «переселить» большую часть предпринимателей, на данный момент неудобна как для торговцев, так и для покупателей. Коммерсанты, по их словам, жалуются на «кабальные условия», на которых им предлагается сотрудничать с новым арендодателем. По непроверенным слухам, новую ярмарку рядом с «Петровским» контролирует один из районных чиновников (возможно, через подставных лиц). О ком конкретно идёт речь, защитники «Петровского рынка» уточнить не смогли. Противники ликвидации рынка также выразили уверенность в том, что в отношении торгующих на «Петровском» предпринимателей имели место спланированные провокации.