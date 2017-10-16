Вопреки войне: гастрольный тур «Донбасс Оперы» доберется до Волгограда

14 и 15 ноября на сцене «Царицынской оперы» состоятся гастроли Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко, который с 2012 года выступает под названием «Донбасс Опера».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу «Царицынской оперы», донецкий театр представит волгоградскому зрителю два классических оперных спектакля – «Бал-маскарад» Джузеппе Верди и «Турандот» Джакомо Пуччини.

Донецкий государственный академический театр оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко существует уже 85 лет, за это время он осуществил более 300 постановок оперных и балетных спектаклей, оперетт, детских музыкальных сказок и других произведений.

Война не могла не коснуться театра. В ходе обстрелов сгорел склад с декорациями к 13-ти спектаклям «Донбасс Оперы». Однако труппа, несмотря на продолжающиеся военные действия, продолжает работать и радовать зрителей. Так, за последнее время в театре были представлены четыре премьеры: оперы «Бал-маскарад» Верди и «Царская невеста» Римского-Корсакова, балет «Лебединое озеро» Чайковского и музыкальная сказка «Стойкий оловянный солдатик» Баневича.