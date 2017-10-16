Вопреки войне: гастрольный тур «Донбасс Оперы» доберется до Волгограда
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу «Царицынской оперы», донецкий театр представит волгоградскому зрителю два классических оперных спектакля – «Бал-маскарад» Джузеппе Верди и «Турандот» Джакомо Пуччини.
Донецкий государственный академический театр оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко существует уже 85 лет, за это время он осуществил более 300 постановок оперных и балетных спектаклей, оперетт, детских музыкальных сказок и других произведений.
Война не могла не коснуться театра. В ходе обстрелов сгорел склад с декорациями к 13-ти спектаклям «Донбасс Оперы». Однако труппа, несмотря на продолжающиеся военные действия, продолжает работать и радовать зрителей. Так, за последнее время в театре были представлены четыре премьеры: оперы «Бал-маскарад» Верди и «Царская невеста» Римского-Корсакова, балет «Лебединое озеро» Чайковского и музыкальная сказка «Стойкий оловянный солдатик» Баневича.
Показы спектаклей в Волгограде пройдут в рамках зарубежной программы «Большие гастроли 2017» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности. Гастроли «Донбасс Оперы»Ю помимо Волгограда, пройдут и в Воронеже.
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