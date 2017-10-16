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Волгоградскую молодежь приглашают совершить «Тихий подвиг» и стать донорами
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградскую молодежь приглашают совершить «Тихий подвиг» и стать донорами

Сегодня, 07:41ОбществоНаталья ЖурбинаФото: vk.com/molodezh_34
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