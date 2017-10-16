Волгоградскую молодежь приглашают совершить «Тихий подвиг» и стать донорами
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на «Молоденжно-подростковый центр Советского района», мероприятие состоится в ГБУЗ «Волгоградский областной центр крови». Организатор благотворительного проекта по сдаче крови - МУ «Молодежно-подростковый Центр Советского района Волгограда».
«Конечно, у каждого много разных нужных и неотложных дел, - сказали организаторы. – Если спрашиваете - нужно ли сдавать кровь, то при выборе, помните, что на месте пациента, нуждающегося в крови, может оказаться каждый из нас, как в роли пострадавшего, так и в роли родственника или друга, человека, нуждающегося в крови. И тогда у вас не останется сомнений».
Из истории вопроса: История донорства в России началась в первой трети XIX века - 20 апреля 1832 года. В этот день петербургский акушер Андрей Вольф совершил рисковый, по тем временам, поступок - сделал переливание роженице, потерявшей большое количество крови. Переливание прошло успешно и пациентка выжила. Особенно активно донорство стало развиваться во время Первой мировой войны, а после революции, во второй половине 20-х годов прошлого века в Москве был открыт первый в мире Институт переливания крови – сейчас гематологический научный центр Российской академии медицинских наук.
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