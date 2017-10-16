Волгоградскую молодежь приглашают совершить «Тихий подвиг» и стать донорами

28 октября в 9:00 часов пройдет благотворительная акция по сдаче крови.

«Конечно, у каждого много разных нужных и неотложных дел, - сказали организаторы. – Если спрашиваете - нужно ли сдавать кровь, то при выборе, помните, что на месте пациента, нуждающегося в крови, может оказаться каждый из нас, как в роли пострадавшего, так и в роли родственника или друга, человека, нуждающегося в крови. И тогда у вас не останется сомнений».