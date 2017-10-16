Волгоградским школьникам показали «дом» эталонов

На необычной экскурсии побывали ученики гимназии №3.Накануне они отправились в гости в Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Волгоградской области.Многочисленные лаборатории, приборы и испытания –это лишь малая часть того, что специалисты успели показать ребятам за время путешествия.

Такое количество измерительных приборов не встретить ни в одном специализированном магазине или техническом центре. Гири, линейки, люксометры, микроскопы – в общей сложности сотни тысяч наименований, и все они находятся в волгоградском центре стандартизации и метрологии.

- Этот цилиндр называется «рука», то есть он имитирует человеческую руку, и используется он для поверки тонометров. Включаем, начинает биться пульс. Частоту задаем сами – быстрее, медленнее. Дальше надеваем манжетку и смотрим, правильно ли измеряет тонометр, совпадает ли заданная частота с показанной, - приводят неожиданный для ребят пример сотрудники центра.

А вот и первая особенность, которую узнают школьники – все приборы, установленные в лабораториях, не что иное, как эталоны, которые служат для поверки таких же приборов, используемых в быту, в учреждениях и на предприятиях.

Если вы пришли на физиотерапию и увидели аппараты, испускающие ультразвуковые волны, ультрафиолет, тепловые лучи, будьте уверены, что все они прошли проверку с применением средств измерения. Малейшее отклонение от нормы – прибор его непременно выявит и покажет.

Теория теорией, а на практике нагляднее. Специалисты центра на глазах у ребят проводят поверку манометра. Партия поступила недавно от одной крупной фирмы.

- Берем единицу, любую, и устанавливаем на эталон. Создаем давление и смотрим показания - слева эталон показывает величину, которая есть на самом деле, нам остается сравнить с выбранным манометром. Видите, на разных делениях стрелка установилась? Теперь определяем погрешность. Прибор не пригоден к эксплуатации, - заключает инженер по метрологии ЦСМ Росстандарта в Волгоградской области Алексей Божко.

В этом случае производитель получит извещение о непригодности, после чего решит: отправить прибор в утиль или отправить в ремонт. Сотрудники центра готовы исправить даже самые сложные поломки и недочеты. Специалисты учреждения – профессионалы своего дела с многолетним опытом работы, у некоторых он достигает 30-40 лет.

Сегодня центр аккредитован на право проведения поверки более 900 групп средств измерений, эталонная база позволяет проводить поверку более 300 тысяч приборов в год. Волгоградский ЦСМ Росстандарта Волгоградской области развивается и идет в ногу со временем, постоянно обновляя и совершенствуя материально-техническую базу. Одно из недавних приобретений – аэродинамическая установка, создающая потоки воздуха различной скорости в диапазоне до 60 метров в секунду.

- Здесь происходит поверка анемометров – приборов, которые измеряют скорость воздуха. Чаще всего их ставят на строительные краны. Есть определенный порог воздушного потока, при котором прекращаются все строительные работы. Наш эталон может задать скорость воздуха до 60 метров в секунду, но мы задаем разные величины и сравниваем скорость эталона с показаниями анемометра. Сама установка уникальная – это эталон, очень высокого, первого разряда, более того, на всю Россию их выпущено 10 штук. Одну из них вы видите перед собой. В ЮФО такая в единственном экземпляре, - поясняет школьникам начальник отдела поверки средств измерений физико-химических величин ЦСМ Росстандарта в Волгоградской области Ксения Улыбина.

Час экскурсии в центре пролетел незаметно. Ребят впечатлили даже самые простые вещи, например, поверка алкотестера, подсчет ячеек сита под микроскопом.

- Я даже не знал, что в городе есть такой центр. Работа важная, нужная, сложная, но интересная очень. Экскурсия замечательная, где еще увидишь эталон вибрации, а машину, имитирующую поток воздуха или динамометр? Если честно, хочется сюда вернуться, даже, может, в качестве сотрудника, – делится впечатлениями ученик гимназии № 3 Михаил Верещагин.

На предприятии действительно есть много интересного. Например, испытательный центр, оснащенный современным оборудованием. Здесь испытывают продукцию с точностью, соответствующей требованиям нормативных документов.

Чтобы пройти сертификацию, продукты питания, продовольственное сырье, парфюмерия и косметика, бытовая химия, продукция текстильной и легкой промышленности, тара, упаковка, углеводородные газы, смазочные материалы, нефтепродукты «разбираются» чуть ли не по составляющим. Их нагревают, сжигают, подвергают влиянию реагентов.

Зато, покупая в магазине мясо, овощи или фрукты, проверенные в ЦСМ Росстандарта Волгоградской области, горожане могут не сомневаться в качестве товара.

- За 90 лет работы мы с положительной стороны зарекомендовали себя на рынке. К нам обращаются крупнейшие организации и предприятия региона, в свою очередь мы обеспечиваем качественную работу. Но наш центр не стоит на месте. Есть план по развитию, которому мы следуем – закупаем оборудование, внедряем новые направления. К примеру, у нас появилось техническое обслуживание медицинской техники. В этом сегменте много участников рынка, но мы покупаем запчасти, мы стали сервисными центрами, обучаем людей и на равных конкурируем с опытными игроками. Самое ценное – это люди, кадры. Для поддержки молодежи в нашем центре был создан Совет молодых специалистов с целью выработки решений по актуальным вопросам в области молодежной политики центра. Придя к нам, молодые специалисты получают достойную оплату труда, обучаются, проходят курсы. В свою очередь, они выполняют работу на высшем уровне, - рассказал заместитель директора по метрологии ЦСМ Росстандарта в Волгоградской области Михаил Пивоваров.