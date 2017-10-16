Военные железнодорожники будут помогать юнармейцам Волгоградской области
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, документ подписан между комитетом молодежной политики Волгоградской области, региональным отделением всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и 37-й отдельной железнодорожной бригадой Волгограда.
Главная цель документа - объединение усилий по воспитанию у молодежи духовно-нравственных качеств, повышению интереса к изучению истории Отечества и формированию у ребят положительного отношения к военной службе.
Благодаря подписанию соглашения станет возможным расширение спектра работы, использование материально-технической базы военных частей, проведения выездных занятий, беседы, экскурсий в военных частях и многое другое.
Сейчас в регионе движение «Юнармии» развивается очень активно. Сегодня в него входят уже более 800 ребят. В октябре в лицее № 5 был открыт первый в Волгоградской области юнармейский класс, а в конце октября 190 юнармейцев будут участвовать в первой профильной смене. Здесь, в течение 7 дней ребята будут изучать военно-прикладные дисциплины, историю и географию, развивать навыки строевой подготовки и владения оружием.
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