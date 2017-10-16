Военные железнодорожники будут помогать юнармейцам Волгоградской области

В Волгограде подписано первое трехстороннее соглашение о совместной деятельности развития движения юнармейцев.

Сейчас в регионе движение «Юнармии» развивается очень активно. Сегодня в него входят уже более 800 ребят. В октябре в лицее № 5 был открыт первый в Волгоградской области юнармейский класс, а в конце октября 190 юнармейцев будут участвовать в первой профильной смене. Здесь, в течение 7 дней ребята будут изучать военно-прикладные дисциплины, историю и географию, развивать навыки строевой подготовки и владения оружием.