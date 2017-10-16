В Волгограде состоялись президентские выборы
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии Волгоградской области, «президентские выборы» прошли в гимназии уже в четвёртый раз. С помощью этой деловой игры школьников обучают всем тонкостям, связанным с выборами, — а заодно объясняют, почему так важно принимать участие в настоящем «взрослом» голосовании.
— Моделирование реальных условий в таком формате позволяет подросткам познакомиться с избирательным процессом в доступной и интересной для них форме. С другой стороны, деловая игра способствует формированию у будущих избирателей гражданского самосознания, осознанию ими ответственности за своё будущее, — пояснил начальник отдела ГАС «Выборы» облизбиркома Михаил Черкасов.
В этом году свои кандидатуры на должность «школьного президента» выдвинули пять старшеклассников. Деловая игра прошла с максимально полной имитацией реальных выборов: от формирования избиркома до конференции, где кандидаты представили свои программы, и тайного голосования с использованием КОИБов.
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