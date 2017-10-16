В Волгограде состоялись президентские выборы

Необычная избирательная кампания прошла в Волгограде. Учащиеся гимназии №16 Тракторозаводского района выбрали «школьного президента» — по всем правилам голосования и с применением комплексов обработки бюллетеней.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии Волгоградской области, «президентские выборы» прошли в гимназии уже в четвёртый раз. С помощью этой деловой игры школьников обучают всем тонкостям, связанным с выборами, — а заодно объясняют, почему так важно принимать участие в настоящем «взрослом» голосовании.

— Моделирование реальных условий в таком формате позволяет подросткам познакомиться с избирательным процессом в доступной и интересной для них форме. С другой стороны, деловая игра способствует формированию у будущих избирателей гражданского самосознания, осознанию ими ответственности за своё будущее, — пояснил начальник отдела ГАС «Выборы» облизбиркома Михаил Черкасов.